FOTO - Julio Sergio e il regalo di Ranieri: "Grazie mister, ho avuto l'onore di indossare questo numero per quasi 8 anni"

Julio Sergio, ex portiere della Roma, è passato a Trigoria per motivi di lavoro e ha ricevuto un bel regalo da parte di Claudio Ranieri. L'ex portiere ha pubblico su Instagram uno scatto con la maglia della stagione in corso con il suo numero e il suo nome.

"Nel mio ultimo viaggio di lavoro ho avuto il piacere di passare da Trigoria e di ricevere un regalo speciale dal Mister Ranieri: una maglia con il numero 27, lo stesso numero che ho avuto l’onore di indossare per quasi 8 anni. Grazie, Roma e Mister Ranieri, per la calorosa accoglienza e per avermi fatto rivivere momenti fantastici. Lo stesso rispetto e la stessa ammirazione di sempre, ora in nuovi progetti e nuovi percorsi".