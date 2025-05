Nonostante la stagione con la Roma sia terminata, non si ferma Anass Salah-Eddine. L'ex terzino del Twente, infatti, sarà impegnato nei prossimi giorni con la nazionale olandese U21. Per preparasi il terzino, nella giornata di oggi, si è allenato in una nota palestra di Amsterdam in compagnia di Dan Huijsen, ex romanista prossimo a vestire la maglia del Real Madrid.