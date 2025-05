Clima disteso a Trigoria, in campo e sui social. Il secondo portiere della Roma Pierluigi Gollini si è reso protagonista di una simpatica gag su Instagram, in collaborazione con l'account ufficiale del club giallorosso. Il portiere ha chiesto di essere aggiunto nella squadra vincente di oggi su Photoshop. Detto, fatto. Risate per El Shaarawy, Gourna-Douath commenta: "Imbroglione!". Gollini: "Grazie mille!".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)