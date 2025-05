Nuovo murale per Claudio Ranieri. L'artista Drugi ha pubblicato su Instagram un nuovo "lavoro" dedicato al tecnico della Roma, accompagnato da questa didascalia: "Grazie per aver trasformato i fischi in applausi. Grazie per aver ridato fiducia ad un’intero popolo. Grazie per averci ricordato il significato di essere romanisti. Hai scritto le pagine di calcio. Hai scritto le pagine di ROMA".

