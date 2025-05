FOTO - Instagram, Dybala: "Finisce una stagione agrodolce. Complimenti alla squadra, grazie di tutto mister"

"Vorrei fare un grande applauso a questo signore", così Paulo Dybala su Ranieri, nel post Instagram che di fatto saluta la stagione giallorossa. Ecco il messaggio dell'argentino sui social: "Finisce una stagione particolare. Una stagione agrodolce, dove personalmente avrei voluto chiudere in maniera diversa. Vorrei fare i complimenti alla squadra per l’atteggiamento che ha avuto in questo finale, vorrei ringraziare anche i nostri tifosi per il sostegno nei momenti più difficile dalla stagione. E vorrei fare un grande applauso a questo SIGNORE qui.. non solo per quello che ci ha aiutato ma ben si per la sua carriera. Grazie di tutto mister e Forza Roma".

