FOTO - I giallorossi in volo verso Bergamo: "È ora di volare"

Tutto pronto in casa Roma per l'importante trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, sfida cruciale per la corsa alla Champions. La squadra giallorossa è partita oggi alla volta della Lombardia.

A testimoniare il viaggio, la Roma ha pubblicato sui social un carosello di fotografie che ritrae i giocatori a bordo dell'aereo. Il club accompagna gli scatti con il messaggio "È ora di volare": una frase che può essere letta sia come una semplice descrizione del viaggio aereo, sia come un incitamento a "decollare" definitivamente verso l'obiettivo Champions, vista l'importanza cruciale del match contro i nerazzurri.

