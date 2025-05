Calafiori: "Amo Totti ma per quello che ha fatto scelgo De Bruyne" (VIDEO)

In una breve intervista concessa al portale sportivo in cui doveva scegliere tra le leggende della Serie A e quella della Premier League, Riccardo Calafiori ha citato anche Francesco Totti. Il difensore, cresciuto nel settore giovanile della Roma e ora all'Arsenal, ha spiegato così la scelta: "Totti o De Bruyne? Amo Totti ma per quello che ha fatto credo De Bruyne".

Riccardo Calafiori picks between Premier League and Serie A legends ????????? @adidas pic.twitter.com/sBYv8j5IaR — GOAL (@goal) May 7, 2025