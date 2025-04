X, la Roma in attesa dei tifosi al Tre Fontane per l'allenamento di oggi (FOTO)

Allenamento in una cornice speciale per la Roma questo giovedì pomeriggio. Come annunciato nei giorni scorsi, la squadra guidata da Claudio Ranieri svolgerà la seduta odierna presso lo Stadio Tre Fontane, aprendo le porte ai propri tifosi.

Il club giallorosso, con una foto pubblicata sul proprio profilo, attende i propri tifosi, mostrando l'impianto dell'EUR. La sessione di lavoro, in preparazione della sfida di campionato di sabato sera contro l'Hellas Verona, sarà un'occasione per i giocatori di sentire da vicino il calore e il supporto dei sostenitori presenti sugli spalti.