X, i complimenti della Roma a Cobolli: "Complimenti Flavio per il tuo primo titolo ATP. Un grande traguardo per un grande romanista"

Al torneo di Bucarest in Romania è arrivata anche la prima gioia per Flavio Cobolli. Il tennista romano, noto per la sua passione per il calcio e per la Roma, ha infatti battuto l'argentino Baez e si è aggiudicato il suo primo torneo ATP della carriera. Il ragazzo, che ha giocato anche nella Primavera giallorossa, si è addirittura buttato a terra poco dopo l'ultimo punto conquistato per godersi al meglio la sensazione di vittoria. Non si sono fatti aspettare, poi, i complimenti della sua Roma su X che ha commentato così: "Complimenti a Flavio Cobolli per la splendida vittoria a Bucarest e il suo primo titolo ATP. Un grande traguardo per un grande romanista!".

? Complimenti a Flavio Cobolli per la splendida vittoria a Bucarest e il suo primo titolo ATP ? Un grande traguardo per un grande romanista! ??#ASRoma pic.twitter.com/veubhXE7Ny — AS Roma (@OfficialASRoma) April 6, 2025