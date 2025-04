X, gli auguri della Roma per i 70 anni di Pruzzo: "Lode a te!". E Bruno Conti scherza: "Ho dato più baci a te che a mia moglie" (FOTO)

Giornata speciale per Roberto Pruzzo. Il leggendario centravanti della Roma festeggia oggi il suo settantesimo compleanno. Nato l'1 aprile 1955 a Crocefieschi e arrivato nella Capitale nel 1978, il Bomber ha messo a referto 138 gol e 11 assist in 315 partite con la maglia giallorossa. "Il Bomber compie oggi 70 anni Lode a te, Roberto Pruzzo!", gli auguri della Roma su X.

Successivamente sono arrivati anche gli auguri di Bruno Conti, suo ex compagno di squadra: "Ho dato più baci a te che a mia moglie per i tanti gol che hai fatto. Tanti auguri di buon compleanno per i tuoi 70 anni, Bomber".