Francesco Totti torna sul terreno di gioco. L'ex capitano e dirigente della Roma tornerà a giocare in occasione del "CUR in Campo", evento che ha lo scopo di raccogliere fondi da devolvere ad associazioni benefiche. Su Instagram lo storico 10 giallorosso dà appuntamento per il 6 giugno a Foggia.

