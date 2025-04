Dopo Paulo Dybala, anche Francesco Totti è volato a Montecarlo per assistere al Master 1000 di tennis. L'ex capitano della Roma, accompagnato dalla sua Noemi, ha assistito al match tra Lorenzo Musetti e Alex De Minaur, sfida valida per le semifinali maschili. Tanti i volti noti in tribuna, come anche il ct della nazionale francese Didier Deschamps.