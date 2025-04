Inter-Roma, l'avv. Contucci: "Provvedimento assurdo. Sto valutando la possibilità di ricorrere al TAR" (FOTO)

Dopo la decisione arrivata nel pomeriggio da parte del Prefetto di Milano di vietare la vendita dei tagliandi di Inter-Roma, gara valida per la 34esima giornata di campionato, ai residenti nella provincia di Roma, interviene l'avvocato Lorenzo Contucci tramite Instagram:

"Il provvedimento del Prefetto di Milano, sulla base di quanto suggerito dal solito organismo, mi fa dire che siamo veramente alla frutta.

Biglietti per Inter/Roma vietati ai residenti a Roma perché:

a) la Lazio è gemellata con l’Inter.

b) il 26 febbraio 2017 (e non il 6 come scrive il Prefetto) una cinquantina di nerazzurri prima della partita hanno lanciato petardi e fumogeni per cercare lo scontro con i Romanisti.

c) il 20.10.2024 si somno registrate “gravi violenze” all’interno dell’Olimpico perché due romanisti, non si sa in quale settore, hanno picchiato un interista nei bagno perché ha esultato al gol dell’Inter.

d) a Lecce/Roma i Romanisti decidevano deliberatamente di non recarsi al “punto di captazione” transitando provocatoriamente in corteo nelle vicinanze dei luoghi di ritrovo della tifoseria leccese.

*

a) la tifoseria della Lazio è gemellata con l’Inter da decenni e domenica giochiamo a Roma il derby contro di loro;

b) il 26 febbraio 2017 risale ad otto anni fa e nelle more abbiamo giocato non so quante partite a Milano con l’Inter. In più, i Romanisti quel giorno non hanno fatto nulla;

c) il 20.10.2024 non si sono affatto registrate “gravi violenze” allo Stadio Olimpico e quanto narrato è un episodio a se’ stante di cui nessuno si è accorto e di cui i giornali non hanno minimamente parlato;

d) a quanto mi risulta a Lecce/Roma i Romanisti si sono fermati all’ultimo autogrill dove sono stati presi in consegna dalle forze dell’ordine e portati allo Stadio e non vi era alcun “punto di captazione”.

Ritengo questo provvedimento assurdo e sto valutando la possibilità di ricorrere nuovamente al TAR".