Instagram, Villar ricorda il passato alla Roma: "Vi voglio ancora bene" (FOTO)

Doppio messaggio d'affetto social da parte dell'ex centrocampista giallorosso Gonzalo Villar. In vista della sfida di campionato tra Roma e Hellas Verona, il giocatore spagnolo ha prima ricondiviso sul proprio profilo social una storia del profilo ufficiale della Roma. Il post originale del club ricorda i precedenti incontri con il Verona, mostrando una foto in cui lo stesso Villar era protagonista in campo con la maglia della Roma. Ricondividendo l'immagine che lo ritraeva ai tempi della sua esperienza nella Capitale, Villar ha aggiunto il commento: "Vi voglio ancora bene".

Ma non solo. L'ex romanista ha voluto lasciare un segno anche sotto al post pubblicato dalla Roma, commentando: "A vita". Un doppio attestato di affetto che dimostra come il legame tra il centrocampista e i colori giallorossi sia rimasto forte.