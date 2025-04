Reunion tra ex compagni di squadra in casa Roma. Vasilis Torosidis, ex terzino giallorosso dal 2013 al 2016 e attualmente direttore sportivo della Grecia, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia che lo ritrae sorridente insieme a Daniele De Rossi.

I due, che hanno condiviso lo spogliatoio per diverse stagioni, si sono ritrovati a Roma. L'ex difensore greco ha accompagnato la foto con una dedica affettuosa per l'amico ed ex capitano: "Bello rivederti amico mio, ti voglio bene!".