Instagram, Saelemaekers esulta per la vittoria nella partitella: "Non servono parole" (FOTO)

La Roma continua ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro l'Hellas Verona, valida per la trentatreesima giornata di Serie A e in programma sabato 19 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Al termine della seduta la squadra ha svolto la consueta partitella a campo ridotto e a vincere è stato il team giallo composto da Mile Svilar, Gianluca Mancini, Devyne Rensch, Leandro Paredes, Alexis Saelemaekers e Matias Soulé. L'esterno belga ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto della squadra vincitrice, accompagnandola con la didascalia "Non servono parole".