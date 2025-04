Instagram, Paredes tra la trasferta contro l'Inter e gli allenamenti a Trigoria: "Roma" (FOTO)

Leandro Paredes è rimasto a sorpresa in panchina nelle ultime due partite di Serie A e ora cerca di ritagliarsi uno spazio in vista del match di domenica contro la Fiorentina, valido per la trentacinquesima giornata di campionato. Intanto il centrocampista argentino ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcune foto della trasferta a Milano e degli allenamenti al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, per poi concludere il post con una foto dei tifosi giallorossi: "Roma", la didascalia che accompagna gli scatti.

