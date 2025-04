Dopo le notizie circolate in giornata su un coinvolgimento nel giro di scommesse su piattaforme illegali, Leandro Paredes interviene e fa chiarezza sulla vicenda tramite Instagram. Il centrocampista argentino della Roma ha pubblicato una nota in spagnolo e in italiano: "In merito a quanto diffuso oggi da alcuni organi di stampa intendo chiarire che non ho mai effettuato scommesse di alcun tipo".