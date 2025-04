Evan Ndicka commenta sui social la prestazione della Roma di ieri: "Non molliamo mai. Forza Roma sempre". Un'altra partita che ha visto il centrale difensivo in campo per tutti i 90', confermando ancora di più la sua leadership tra i giocatori di movimento della Serie A con più minuti in stagione.

Solo Ndicka, Baschirotto e Luperto, oltre ai portieri Svilar e Falcone, hanno infatti giocato tutti i minuti di questo campionato.