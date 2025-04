Instagram, Nainggolan "presenta" il match contro la Juve: "Oggi si rigioca questa partita per un obiettivo importante, daje Roma" (VIDEO)

Questa sera la Roma ospiterà la Juventus allo stadio Olimpico per un big match che vale tantissimo. Una vittoria, infatti, permetterebbe ai giallorossi di agganciare i bianconeri in classifica e di restare in corsa per il sogno Champions League. L'importanza di questa sfida la conosce bene Radja Nainggolan, che tramite il suo account Instagram ha voluto ricordare alcuni dei momenti migliori con la maglia della Roma. Il belga, ha condiviso un reel con molte delle migliori giocate effettuate da lui nelle sfide contro la Juventus. Poi la descrizione: "Oggi si rigioca questa partita per un obiettivo importante. Daje Roma, bei ricordi".

