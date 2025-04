Dopo il gol dell'1-1 nel derby contro la Lazio, Matías Soulé ha manifestato il suo entusiasmo anche sul suo profilo social. L'attaccante argentino ha pubblicato alcune foto della serata: tra gli scatti condivisi, uno lo immortala proprio nel momento in cui calcia in porta per la rete dell'1-1, e gli altri durante l'esultanza. Il messaggio per i tifosi è stato semplice e diretto: "Daje Roma".