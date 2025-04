Nella giornata di ieri la Roma ha battuto l'Inter per 0-1 grazie alla conclusione di destro di Matias Soulé dopo alcuni rimpalli in area e ha conquistato il diciottesimo risultato utile consecutivo in Serie A. Evan Ndicka, protagonista di una super prestazione, ha espresso tutta la sua gioia per il successo tramite un post pubblicato su Instagram: "Grande vittoria di squadra. Forza Roma".

