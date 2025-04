Instagram, i complimenti di Dybala ai compagni dopo la vittoria contro l'Inter: "Quanto siete forti" (FOTO)

Anche se assente a San Siro per via del suo infortunio, Paulo Dybala ha vissuto con grande partecipazione la sfida vinta dalla Roma contro l'Inter. L'attaccante argentino, costretto a tifare da casa, non ha fatto mancare il suo supporto e i suoi complimenti alla squadra.

Alla fine del match, vinto grazie alla rete di Soulé decisiva per lo 0-1 finale a favore dei giallorossi, la Joya ha pubblicato una storia sul suo profilo social. Nell'immagine che mostrava la sua visione della partita, Dybala ha espresso tutto il suo entusiasmoper la prestazione dei compagni: "Quanto siete forti".

Un bel segnale di attaccamento da parte del numero 21, che ha celebrato a distanza l'importante vittoria ottenuta dai suoi compagni in una trasferta difficile.