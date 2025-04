Scivolone social per il calciatore della Lazio Louam Tchaouna. L'attaccante classe 2003, infatti, ha messo like ad un post pubblicato dall'account ufficiale dell'Europa League, in cui si celebrava lo straordinario viaggio europeo proprio del Bodo Glimt. Il Like è stato successivamente rimosso dal giocatore, che ha suscitato non poche polemiche tra i tifosi biancocelesti.