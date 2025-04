Instagram, Celik in versione turista per le vie di Roma: "Godendomi un po' di tempo libero in questa bellissima città" (FOTO)

Dopo un periodo difficile Zeki Celik sembra aver trovato la sua dimensione ed è diventato un uomo importante nello scacchiere tattico di Claudio Ranieri. Il terzino turco è tornato da poco da un infortunio ed è stato subito messo in campo nei big match contro Juventus e Lazio. Il calciatore si è ambientato bene nella Capitale e su Instagram ha pubblicato alcuni scatti mentre passeggiava per le vie della città in versione turista durante i giorni liberi concessi dall'allenatore: "Godendomi un po' di tempo libero in questa bellissima città".

