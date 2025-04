Instagram, Aldair celebra Soulé: "Complimenti per il grande salto di qualità e maturità!" (FOTO)

Il protagonista assoluto di Inter-Roma è stato certamente Matias Soulé, autore del gol che ha deciso la partita e ha allungato a 18 la striscia di risultati utili consecutivi dei giallorossi in Serie A. L'esterno argentino sta trascinando la squadra di Claudio Ranieri e anche Aldair, leggenda del club capitolino, si è complimentato con lui tramite un post pubblicato su Instagram: "Ieri ho ricordato il mio gol a San Siro e oggi festeggiamo il tuo. Segnare qui non è mai facile, ma l’hai fatto con carattere e determinazione. Ragazzo, complimenti per il grande salto di qualità e maturità!".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aldair Santos (@aldair06oficial)