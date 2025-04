Everton, il Friedkin Group sul nuovo stadio: "Sarà un punto di svolta" (VIDEO)

Su Instagram il Friedkin Group condivide un video del nuovo stadio dell'Everton, club di Premier League acquistato dai proprietari della Roma, ed esalta il progetto: "Noi di Friedkin Group siamo guidati dalla passione per creare un impatto globale duraturo. Nel 2024, abbiamo acquisito con orgoglio l'Everton, segnando l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo. Il nuovo stadio di Bramley-Moore Dock non riguarda solo il calcio, ma anche il futuro di Liverpool. Questa sede di livello mondiale sarà un punto di svolta, portando oltre 15.000 posti di lavoro in città e accogliendo circa 1,4 milioni di tifosi ogni anno".

