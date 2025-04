Continua il periodo d'oro di Mile Svilar. Come annunciato dalla Roma sui propri canali social, il portiere è stato scelto dai tifosi come 'Giocatore del Mese' di marzo. L'estremo difensore ha portato a casa il premio a suon di parate e clean sheet: in 4 partite di campionato ha mantenuto tre volte la porta inviolata e ha incassato soltanto un gol (contro il Como).

