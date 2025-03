X, l'Athletic Club suona la carica in vista della Roma: "L'abbiamo già fatto in passato, andiamo a rimontare!". Poi il messaggio di fair play: "Che vinca il migliore" (FOTO e VIDEO)

Oggi alle ore 18:45 va in scena al San Mames la partita tra Athletic Club e Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dal 2-1 dell'andata in favore dei giallorossi firmato da Angelino ed Eldor Shomurodov. Ci sarà un'atmosfera rovente allo stadio e l'account ufficiale della società basca continua a suonare la carica su X in vista dell'attesissima partita: "L'abbiamo già fatto in passato. Andiamo a rimontare al San Mames!".

Successivamente ha condiviso un messaggio di fair play: "Che vinca il migliore".