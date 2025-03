X, la Roma suona la carica a poche ore dalla sfida contro l'Athletic Club: "Tutti insieme per una notte magica" (VIDEO)

Oggi alle ore 21 va in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Athletic Club, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. C'è grande attesa per questo big match e tramite un video pubblicato su X la società giallorossa ha suonato la carica a poche ore dall'inizio della sfida: "Tutti insieme per una notte magica", la didascalia che accompagna il video di alcune giocate dei calciatori giallorossi in Europa.