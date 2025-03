X, Boris Becker versione tifoso romanista: dalla "partita eccellente di Hummels" all'esultanza per il gol di Dovbyk

La Roma ha un nuovo tifoso e si tratta di Boris Becker, ex numero uno del tennis e più giovane vincitore nella storia di Wimbledon. Ieri ha seguito la partita contro il Lecce e sul proprio profilo X ha pubblicato alcuni commenti, soffermandosi soprattutto sul connazionale Mats Hummels: "Sto guardando Lecce-Roma e Hummels sta giocando in modo eccellente. Borussia Dortmund, ti sarebbe potuto servire”. E poi: "Ottimo primo tempo di Hummels. In realtà la Roma dovrebbe essere in vantaggio...". E infine l'esultanza alla rete realizzata da Artem Dovbyk: "Gooooaaal". Il club giallorosso è rimasto colpito dalla passione di Becker e ha risposto con un tweet con i cuori giallorossi.

Gute erste Halbzeit von @matshummels @OfficialASRoma !

Sie müssen eigentlich führen… — Boris Becker (@TheBorisBecker) March 29, 2025