VIDEO - L'amore dei romanisti per Totti: il Capitano inseguito dai tifosi a Via Cola di Rienzo

Nonostante si sia ritirato da diversi anni, Francesco Totti continua a rappresentare l'idolo di tutti i tifosi della Roma. Nella giornata di ieri il Capitano ha partecipato al meet & greet organizzato da Iliad Store a Via Cola di Rienzo e una volta finito l'evento è salito sul motorino ed è andato via. Alcuni tifosi lo hanno però inseguito a piedi o in sella ad altri motorini per provare a strappare un selfie o un autografo: "Totti, Totti, Totti gol", il grido di uno dei presenti.

?#Totti sgattaiola via dall’Iliad Store in motorino da un’uscita secondaria e tanti tifosi (noi al seguito?) si mettono all’inseguimento?

?Nella seconda parte, la reazione rabbiosa di centinaia di tifosi in fila dal mattino rimasti a bocca asciutta?@calciomercatoit #ASRoma pic.twitter.com/ttkCidRxFB — Francesco Iucca (@francescoiucca) March 21, 2025