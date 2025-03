Cosa porta Carlo Zampa e le sue mitologiche radiocronache in NBA? Succede, su TikTok per l'esattezza. Il profilo social dei Golden State Warriors, infatti, ha pubblicato il video della strepitosa tripla di Curry da metà campo con l'audio di Carlo Zampa che esulta per un gol di Francesco Totti.

