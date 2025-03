Roma-Cagliari: Svilar premiato Man of the Match. Hummels su Instagram: "Bravo" (FOTO e VIDEO)

La Roma ha conquistato una vittoria sofferta contro il Cagliari, imponendosi per 1-0 grazie a un gol di Artem Dovbyk al 62'. Il grande protagonista della partita è stato il portiere Mile Svilar, autore di numerose parate decisive che hanno mantenuto inviolata la porta giallorossa. Le sue prestazioni gli sono valse il premio di "Man of the match".

Al termine del match, il difensore Mats Hummels ha espresso i suoi complimenti a Svilar attraverso una storia su Instagram, scrivendo "bravo" al compagno di squadra.