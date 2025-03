Relax in Spa per Dovbyk il giorno dopo la vittoria di Lecce decisa proprio da una rete dell'attaccante dopo essersi liberato di forza da Baschirotto prima di chiudere col sinistro alle spalle di Falcone. Oggi l'ucraino, insieme alla moglie Yuliia si è rigenerato in una delle spa più rinomate del centro-nord d'Italia, come ha svelato proprio la signora Dovbyk su Instagram.

