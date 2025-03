Leandro Paredes è già tornato in Argentina per prendere parte ai prossimi impegni della Seleccion contro Uruguay e Brasile. E per il centrocampista giallorosso, il ritorno in patria è sempre qualcosa di speciale. "Felice di stare a casa", ha scritto Paredes nel suo ultimo post su Instagram.

