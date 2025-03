Instagram, Paredes riavvolge il nastro dal rinnovo con la Roma all'Argentina: "Alcuni momenti di marzo" (FOTO)

Dal rinnovo di contratto con la Roma alle sfide con la maglia dell'Argentina durante la sosta per gli impegni delle Nazionali: su Instagram Leandro Paredes riavvolge il nastro del mese di marzo. Il centrocampista argentino, ieri rimasto a riposo nella gara vinta in casa del Lecce, pubblica su Instagram una serie di scatti e scrive "Alcuni momenti di marzo": dalle immagini con la famiglia e con Dybala allo scatto della Curva Sud, passando per il rinnovo fino alle foto con la maglia dell'Argentina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leandro Paredes (@leoparedes20)