Instagram, Ndicka esalta il match winner Dovbyk: "Mostro". Poi esulta per la vittoria contro il Como: "Con il cuore" (FOTO)

La Roma batte 2-1 il Como in rimonta grazie alle reti di Alexis Saelemaekers e Artem Dovbyk e sale all'ottavo posto in classifica superando il Milan e portandosi a -4 dalla zona Europa League. All'indomani della vittoria Evan Ndicka ha pubblicato su Instagram alcune foto della partita e in una storia si è complimentato con il match winner Dovbyk: "Mostro". E poi esulta per il successo contro i lariani: "Con il cuore".