Instagram, Mancini esulta per la vittoria contro il Cagliari: "Forza Grande Roma!". Ndicka: "Squadra" (FOTO)

La Roma vince 1-0 contro il Cagliari nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A grazie alla zampata di Artem Dovbyk e conquista il sesto successo consecutivo in campionato. In seguito a questa vittoria i giallorossi salgono a 49 punti e ora il quarto posto occupato dal Bologna dista soltanto quattro lunghezze. Sui social Gianluca Mancini esprime tutta la sua gioia per l'1-0: "Forza Grande Roma!".

Mentre Evan Ndicka celebra su Instagram il lavoro dei compagni: "Squadra".