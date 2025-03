Instagram, le scuse di Hummels dopo l'espulsione in Athletic-Roma: "Errore stupido e orrendo che è costato il sogno di vincere l'Europa League. Sono davvero deluso da me stesso" (FOTO)

La Roma perde 3-1 contro l'Athletic Club e saluta l'Europa League agli ottavi di finale. I giallorossi sono caduti sotto i colpi di Nico Williams (doppietta) e Berchiche, ma la partita è stata indubbiamente compromessa dall'espulsione di Hummels all'11'. Inutile la rete realizzata su rigore da Paredes nei minuti di recupero. Al termine della partita Mats Hummels ha espresso tutta la sua delusione tramite un post pubblicato su Instagram, scusandosi anche per il cartellino rosso ricevuto: "Mi dispiace Roma. Voglio scusarmi con i tifosi e con i miei compagni di squadra. Oggi ho deluso tutti con un errore semplicemente stupido e orrendo. Queste partite erano quelle in cui la mia squadra poteva contare su di me, ora ho fatto una c*****a che è costata a tutto il club il sogno di vincere l'Europa League. Non so cos'altro dire, sono deluso da me stesso come tutti voi lo siete".

