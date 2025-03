Instagram, la festa di compleanno di Gollini: "Memorabile" (VIDEO)

Giornate speciali per Pierluigi Gollini che il 18 marzo ha compiuto 30 anni. Il portiere giallorosso, arrivato a gennaio alla Roma, ha approfittato della sosta per le Nazionali per festeggiare il suo compleanno con famiglia e amici a Ferrara. Gollini, tramite Instagram, ha documentato la festa alla quale erano presenti anche Stephan El Shaarawy e Bryan Cristante: "Stiamo invecchiando ma quando vogliamo, sappiamo ancora farlo. Questa volta è stata memorabile. Grazie a tutti davvero. Vi voglio bene".

