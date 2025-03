Instagram, la Bundesliga celebra le migliori giocate di Hummels con le maglie di Borussia Dortmund e Bayern Monaco: "Che difensore" (VIDEO)

L'avventura di Mats Hummels in giallorosso rappresenta la prima esperienza del difensore al di fuori della Germania, dove si è affermato come uno dei migliori centrali del mondo. Il classe '88 ha vestito le maglie di Borussia Dortmund e Bayern Monaco in ben 626 occasioni (508 con il BVB) e il suo nome sarà sempre legato al campionato tedesco, che oggi ha deciso di celebrarlo con un post su Instagram: "Che difensore", la didascalia che accompagna il video delle migliori giocate di Hummels.

