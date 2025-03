La Roma sbanca anche il Via del Mare vincendo per 0-1 contro il Lecce grazie alla rete di Artem Dovbyk e conquista la settima vittoria consecutiva in campionato. Il giorno dopo la partita Mats Hummels, rimasto in campo per tutti i 90 minuti, ha espresso un suo pensiero sul proprio profilo Instagram riguardante il match: "Partita complicata ma una vittoria meritata".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mats Hummels (@aussenrist15)