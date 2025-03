Tornato titolare contro il Monza lunedì scorso allo Stadio Olimpico dopo qualche partita in panchina, ieri Mats Hummels ha assistito alla vittoria dei compagni contro il Como sostenendoli dalla panchina, senza subentrare. Oggi il centrale tedesco ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che lo ritraggono in giro per la città e ha scritto: "L'Oscar per la vacanza più lunga va a...", all'indomani della notte degli Oscar.

