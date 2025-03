Aveva fatto discutere l'ultimo post di Mats Hummels con alcune foto che lo ritraevano in giro per la città e la scritta: "L'Oscar per la vacanza più lunga va a...".

Così il difensore ha voluto fare chiarezza per evitare ulteriori polemiche: "Ogni volta che posto una mia foto a Roma, la gente mi scrive 'Vacanza a Roma', proprio per questo ci ho scherzato nel mio ultimo post. Pazzesco che qualcuno pensi sia una critica a Ranieri, che io rispetto molto"