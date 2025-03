Instagram, gli auguri della Roma per i 70 anni di Bruno Conti: "Simbolo eterno dei nostri colori". Rosella Sensi: "Un grande amico e un enorme romanista" (FOTO e VIDEO)

Oggi è il compleanno di una delle bandiere più importanti della storia della Roma: Bruno Conti compie infatti 70 anni. Marazico ha legato indissolubilmente la sua carriera (da calciatore e dirigente) ai colori giallorossi, rappresentati sul campo e fuori per più di 50 anni. Questi gli auguri della società con un bel video su Instagram: "Campione d'Italia. Campione del Mondo. Simbolo eterno dei nostri colori. Buon compleanno Bruno Conti, sei la nostra storia".

Campione d'Italia ? ?? ? Campione del Mondo ? Simbolo eterno dei nostri colori ? ❤️ Buon compleanno Bruno Conti, sei la nostra storia 7️⃣0️⃣#ASRoma pic.twitter.com/5JUuV6ZWS2 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 13, 2025

Questi invece sono gli auguri emozionanti su Instagram dell'ex presidentessa Rosella Sensi: "Siamo diventati grandi Bruno, anche se tu grande lo sei sempre stato. Oggi compi 70 anni, ma fattelo dire: non li dimostri per niente. Sei un grande amico, oltre a essere un grande professionista e un enorme romanista. Insieme abbiamo vissuto tanti momenti. Alcuni bellissimi, altri difficili. Ma sapevo che c’eri sempre e questo mi dava forza. Ricordo come fosse ieri l’abbraccio che ci siamo dati il 22 maggio 2005 allo stadio di Bergamo. C’eri tu in panchina e avevamo vinto contro l’Atalanta scacciando la paura delle retrocessione in un’annata in cui ci girò tutto male e senza tanti giocatori titolari. Ricordo che avevo gli occhiali neri e gli occhi lucidi per come stava andando la Roma perché sentivo la responsabilità di un anno terribile. Ma c’eri tu, c’eravamo noi. Quell’abbraccio a fine partita ha cementato il nostro rapporto in maniera indissolubile, eterna. Oltre agli auguri ti voglio ringraziare per l’amicizia che mi dimostri sempre. Hai dimostrato di essere un uomo coraggioso, forte e preparato. In fondo è vero: di Bruno ce ne è uno! Ti voglio bene".