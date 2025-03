Instagram, Dybala e il selfie con Saelemaekers nello spogliatoio post Roma-Como: "Grande gruppo, 3 punti importanti. Grazie romanisti e testa a giovedì!" (FOTO)

La Roma vince 2-1 in rimonta contro il Como grazie alle reti di Saelemaekers e Dovbyk e si avvicina ancora di più alla zona Europa. I giallorossi hanno conquistato così la quarta vittoria consecutiva in Serie A e sono saliti all'ottavo posto in classifica a quota 43 punti. Al termine della partita Paulo Dybala ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un selfie scattato con Saelemaekers nello spogliatoio: "Con rabbia e sofferenza, ma tre punti in più che sono importanti. Grande gruppo. Grazie romanisti per la spinta e adesso testa a giovedì!".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)