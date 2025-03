Instagram, Dybala e i complimenti alla squadra per la vittoria contro il Lecce: "Bravissimi ragazzi!" (FOTO)

La Roma sbanca anche il Via del Mare vincendo per 0-1 contro il Lecce grazie alla rete di Artem Dovbyk e conquista la settima vittoria consecutiva in campionato. Al termine della partita Paulo Dybala, assente fino al termine della stagione in seguito all'intervento chirurgico al tendine semitendinoso della gamba sinistra, si è complimentato con la squadra per il successo: "Bravissimi ragazzi!", il messaggio della Joya su Instagram.