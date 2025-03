"Guess the Teammate": Pisilli vince 10-8 la sfida contro El Shaarawy. Ma il Faraone non ci sta: "Grande pareggio..." (VIDEO)

La Roma ha pubblicato un nuovo episodio della serie "Guess the Teammate" sui suoi canali social. In questo episodio Stephan El Shaarawy e Niccolò Pisilli si sfidano cercando di indovinare il compagno di squadra mostrato attraverso una serie di immagini. La sfida, combattuta fino all'ultimo, è stata vinta 10-8 da Pisilli, il quale ha anche scherzato con il compagno di squadra durante il gioco: "Questa la lascio a te", quando si trovava ampiamente in vantaggio. Nel finale El Shaarawy, ormai sconfitto, ha cercato di negare il ko con una battuta: "Io direi pari, un grande pareggio...".