FOTO - Il ricordo della Roma di Astori a 7 anni dalla sua scomparsa: "Per sempre Davide"

Il 4 marzo 2018 una notizia sconvolse tutto il mondo del calcio italiano e non solo: la tragica scomparsa di Davide Astori, morto prematuramente a soli 31 anni nella notte prima della sfida della sua Fiorentina contro l'Udinese. Ex giocatore giallorosso nella stagione 2014/15, la Roma lo ha voluto ricordare nel settimo anniversario della sua scomparsa con una sua foto sorridente durante la presentazione allo stadio Olimpico: "Per sempre Davide".

Per sempre Davide ❤️ pic.twitter.com/JulIkkReTa — AS Roma (@OfficialASRoma) March 4, 2025